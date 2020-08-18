Александру Лукашенко нужно сейчас расколоть лагерь оппозиции, и, вероятно, он будет пытаться делать это через геополитический разлом, то есть будет акцентировать внешнеполитическую часть протеста. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян

Одним из элементов геополитического разлома могло бы стать признание официальным Минском российского суверенитета над Крымом.

«Я против того, чтобы Лукашенко признавал Крым, потому что России это выгоду не принесет, а Минский переговорный процесс будет разрушен. С другой стороны, с точки зрения Лукашенко это было бы клево сделать, потому что это оттянет пророссийский электорат из лагеря протестующих, хотя бы частично. Они увидят, что на самом деле Лукашенко не настолько антироссийский, который только и может шантажировать Путина», — объяснил эксперт.

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Вождь с армией против майдана без вождя. Нерешающий день в Белоруссии прошел © REUTERS, Vasily Fedosenko Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его конкурентка Светлана Тихановская - чуть более 10%.

Сторонники оппозиции вышли на улицу с массовыми протестами и вступили в стычки с ОМОН. По информации МВД, с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции. Следственные органы возбудили больше 90 уголовных дел. Задержали около 6,7 тысячи участников акций, часть из которых вскоре отпустили.