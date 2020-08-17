Если президент Белоруссии Александр Лукашенко покажет слабость, то количество западных ресурсов, вложенных в белорусский протест, вырастет многократно, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян

- Геворг, в воскресенье на площади Независимости в Минске состоялся пропрезидентский митинг. Удастся ли Александру Лукашенко создать противовес протестному движению из числа своих избирателей?

— Лукашенко не столько хочет создавать противовес в лице своих избирателей, сколько хочет этих избирателей мобилизовать. Лукашенко важно продемонстрировать белорусам, что он не Янукович, что он не собирается сбегать из страны и готов стоять до конца. Лукашенко надеется и правильно надеется, что в Белоруссии у него много сторонников. Это не «Саша три процента», как говорят оппозиционеры. В то, что у Лукашенко рейтинг три процента, верит только самая упоротая часть его противников.

Итог ошибок Лукашенко. Эксперты о ситуации в Белоруссии © REUTERS, Stringer

Часть сторонников Лукашенко была крайне недовольна тем, как подавлялись эти акции протеста, посчитав, что Лукашенко немножко потерял берега, Лукашенко зарвался, что он лишил их права выбора, потому что они хотели права выбора, а не ареста оппозиционных кандидатов незадолго до голосования.

Они тоже вышли, и Лукашенко всем своим людям должен был сказать: можете на меня надеяться, можете не бояться, я не уйду просто так, меня вынесут вперед ногами.

Мы знаем, что по опыту цветных революций были ситуации, когда лидеры государств уходить не хотели и их выносили вперед ногами. Например, Каддафи, но это сделали внешние силы — французский и английский спецназ при поддержке европейских и американских авиабомб. А этого не будет в случае с Белоруссией, и Путин об этом четко заявил.

- Сейчас проводятся параллели между Минском-2020 и Киевом-2014. Одно из главных внешний отличий — на Украине был раскол между западом и востоком. А есть ли этот раскол в Белоруссии? Складывается впечатление, что протестуют больше на западе страны — в Минске, Бресте и Гродно…

— Все-таки на Украине цвела и пахла националистическая пропаганда на западе. В Белоруссии скорее не протесты за геополитический выбор. Большинство белорусов, вышедших на протест, против стиля управления Лукашенко. О геополитическом выборе заявляет наиболее активная агрессивная часть протестующих, но их меньшинство. И в этом, на самом деле, одно из преимуществ Лукашенко.

Сейчас Лукашенко с горем пополам пытается заниматься мобилизацией своего электората, но нельзя мобилизовывать через угрозы уволить тех, кто вышел на протест, нужно, наоборот, показывать, что Лукашенко поддерживает право на мирный протест. Кроме того, нужно раскалывать протестующих, и, вероятно, он будет пытаться делать это через геополитический разлом, то есть он будет акцентировать внешнеполитическую часть протеста.

Будет акцентировать вопрос: хорошо, свергнете меня, а что будете делать дальше? И вот здесь в тему начинает курсировать методичка белорусской оппозиции, где написано, что будем разворачивать страну, давать независимость церкви, отказываться от России, Союзного государства, переводить все на белорусский язык и так далее.

Вождь с армией против майдана без вождя. Нерешающий день в Белоруссии прошел © REUTERS, Vasily Fedosenko

Если еще и Путин окажет какую-то поддержку, это подтвердит, что Лукашенко блудный ребенок, который покаялся и вернулся назад в российскую колыбель. Это внесет раскол в эту большую массу оппозиции, потому что она собрана под лозунгами анти-Лукашенко. Там собрались очень разношерстные ребята, чтобы протестовать против действий Лукашенко.

Они еще не задумываются, что будет после Лукашенко. И было бы неплохо заставить их об этом задуматься, тем самым дробить протест.

- Лукашенко на митинге своих сторонников заявил, что НАТО лязгает гусеницами у границ Белоруссии. Как вы считаете, он говорил о реально существующей угрозе или занимался демагогией? И на какие шаги Запад действительно может пойти в отношении режима Лукашенко?

— Это, конечно, демагогия, потому что Запад не окажет Лукашенко такую услугу, как вторжение натовских войск на территорию Лукашенко. Потому что это не только сразу консолидирует белорусское население, это еще даст России повод ввести войска. Никто этим не будет заниматься, они же не идиоты. Там же нет на самом деле путинских агентов. Путинские агенты на западе только в голове New York Times и прочей демшизы, которая рассказывает, что Путин всех купил.

Лукашенко, конечно, занимается демагогией, пытается заниматься предвыборной кампанией после окончания предвыборной кампании.

Все эти встречи с электоратом, его экспрессивность — здесь он мастер, он умеет разговаривать, но это нужно было делать до выборов, а не после них. Что касается вмешательства Запада, то это санкции, давление, финансирование оппозиции. Запад почувствовал белорусскую кровь, он почувствовал, что Лукашенко ранен, его можно сейчас забивать. Потому Лукашенко и демонстрирует несгибаемую волю, говорит, что я сейчас не уйду. Потому что если действительно поверят, что его можно добивать, то количество западных ресурсов, вложенных в белорусский протест, вырастет многократно.

Пока речь идет о персональных санкциях, о продолжении финансирования информационных каналов, которые обслуживают протест. Например, радикальный телеграм-канал «Нехта». Если какие-нибудь идиоты верят, что этот канал с миллионами подписчиков и корреспондентами делают два белорусских пацана, то мне жаль…

- Говорят, что Лукашенко проиграл информационную войну, а тут еще к протестам присоединились и работники Белорусского государственного телевидения…

— Да, он проиграл информационную войну, и для него это большая проблема. Сейчас он хочет получить поддержку российских информационных каналов, потому что свои он частично уже не контролирует.

Польский слон, лучший европейский друг американского слона © REUTERS, Pool via REUTERS

- Ваш прогноз: как долго продлится политический кризис в Белоруссии?

— Все будет зависеть от того, начнет ли администрация Лукашенко наконец-то работать и начнет ли сам Лукашенко работать, начнет ли он раскалывать протестующий электорат и консолидировать свой. Договорится ли он с Путиным, потому что мы не забыли и не простим все, что было сделано и сказано в наш адрес. То есть лично Лукашенко не забудем и не простим, Белоруссия здесь ни при чем.

И конечно, будем требовать от него целый ряд уступок по Союзному государству, по интеграции и так далее. Шансы Лукашенко уйти, конечно, выше, чем остаться, но как разыграть эти шансы, вот вопрос.