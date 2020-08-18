Александру Лукашенко важно продемонстрировать белорусам, что он не Янукович, что он не собирается сбегать из страны и готов стоять до конца. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян

Лукашенко надеется и правильно надеется, что в Белоруссии у него много сторонников. Это не «Саша три процента», как говорят оппозиционеры. В то, что у Лукашенко рейтинг три процента, верит только самая «упоротая» часть его противников, полагает эксперт.

«Сторонников Лукашенко много. Это люди, которые ему симпатизируют, потому что, скажем честно, Батька мужик очень харизматичный. Это люди, которые в принципе поддерживают его политику, достаточно патриотическую. Это люди, которые не хотят резких перемен и тем более не хотят майдана, с которым у них ассоциируется нынешний протест под бело-красным флагом», — считает Геворг Мирзаян.

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Вождь с армией против майдана без вождя. Нерешающий день в Белоруссии прошел © REUTERS, Vasily Fedosenko Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его конкурентка Светлана Тихановская - чуть более 10%.

Сторонники оппозиции вышли на улицу с массовыми протестами и вступили в стычки с ОМОН. По информации МВД, с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции. Следственные органы возбудили больше 90 уголовных дел. Задержали около 6,7 тысячи участников акций, часть из которых вскоре отпустили.