Делегация Украины в ПАСЕ при поддержке делегаций Великобритании, Эстонии, Латвии и Литвы подписала «Белорусскую декларацию», в которой президентские выборы в Белоруссии названы не соответствующими международным избирательным стандартам. Текст декларации опубликовала на своей странице в Facebook 16 августа член украинской делегации Евгения Кравчук

Лукашенко сам себя загнал в политико-правовой тупик — правозащитник © Facebook, Андрей Гожый | Facebook, Андрей Гожый | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

«Осуждаем применение насилия к участникам мирных собраний в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте и других белорусских городах; призываем власти Беларуси немедленно освободить всех незаконно задержанных участников мирных собраний», — говорится в тексте декларации.

Подписанты также настаивают на скорейшем начале мирного диалога между всеми сторонами избирательного процесса, приветствуют проведение независимого расследования относительно неправомерного применения силы против участников мирных собраний, а также выражают готовность содействовать диалогу между участниками избирательного процесса и предоставить площадку для таких переговоров.

При этом делегаты предостерегли Россию от вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

По словам Кравчук, она лично присоединилась к подписанию «Белорусской декларации» вместе с коллегами Сергеем Власенко, Алексеем Гончаренко, Марией Мезенцевой, Дмитрием Наталухой, Сергеем Соболевым, Елизаветой Ясько и другими. От Эстонии декларацию подписала Мария Юферева-Скуратовски, от Латвии — Инесе Либиня-Эгнере, от Литвы — Альгирдас Буткевичюс и от Великобритании — Роджер Гейл.