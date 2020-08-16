«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности — ред.). Как раз эти моменты подходят под этот договор… Мы с ним (президент РФ Владимиром Путиным — ред.) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что его «несколько удивил» тот факт, что Путин «абсолютно посвящен» в события, происходящие в Белоруссии.
Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа после убедительной победы Лукашенко на выборах главы государства. ЦИК сообщил, что он набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом около 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными. Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.
Министры иностранных дел ЕС согласовали санкции против Белорусских чиновников, а Минск запретил въезд в республику делегации Европарламента, собиравшейся встретиться с участниками протеста.