Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Белоруссии в случае внешних военных угроз. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на совещании в Центре стратегического управления в Минобороны 15 августа, передает пресс-служба белорусского лидера

«Нам угрожал Майдан»: Дзермант оправдал действия силовиков во время протестов в Белоруссии © Facebook, Алексей Дзермант Владимиром Путиным — ред.) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что его «несколько удивил» тот факт, что Путин «абсолютно посвящен» в события, происходящие в Белоруссии.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа после убедительной победы Лукашенко на выборах главы государства. ЦИК сообщил, что он набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом около 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными. Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

Министры иностранных дел ЕС согласовали санкции против Белорусских чиновников, а Минск запретил въезд в республику делегации Европарламента, собиравшейся встретиться с участниками протеста.