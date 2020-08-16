По его словам, из-за того что Пекин не хочет участвовать в трехстороннем обсуждении, Вашингтон может сначала пойти на разработку новых рамок взаимодействия с Москвой, а лишь затем добиваться переговоров трех стран.
«В долгосрочной перспективе увеличение арсенала Китая может в разной степени затрагивать безопасность России. Сотрудничество Китая по разоружению лежит в общих интересах России и США», — сказал американский спецпредставитель.
Он напомнил, что президент США Дональд Трамп придерживается позиции о возможности продления договора СНВ-3 «при соблюдении условий». Биллингсли также не исключил, что путем диалога с Россией Вашингтон попытается оказать определенное воздействие на Китай.
Договор СНВ-3 остается единственным действующим между Россией и США соглашением об ограничении вооружений. Его срок истекает после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин предлагал продлить его на пять лет без предварительных условий. Администрация США настаивает на необходимости включения в переговоры Китая, в Пекине эту идею отвергают.
Как ожидается, будущее договора СНВ-3 станет одной из тем для обсуждения на встрече Биллингсли с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, которая состоится 16-18 августа в Вене.