США рассматривают вариант «двух шагов» при заключении с Россией нового соглашения по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ). Об этом спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил в интервью изданию Nikkei 15 августа

Россия не собирается спасать СНВ-3 любой ценой - МИД © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«В долгосрочной перспективе увеличение арсенала Китая может в разной степени затрагивать безопасность России. Сотрудничество Китая по разоружению лежит в общих интересах России и США», — сказал американский спецпредставитель.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп придерживается позиции о возможности продления договора СНВ-3 «при соблюдении условий». Биллингсли также не исключил, что путем диалога с Россией Вашингтон попытается оказать определенное воздействие на Китай.

Договор СНВ-3 остается единственным действующим между Россией и США соглашением об ограничении вооружений. Его срок истекает после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин предлагал продлить его на пять лет без предварительных условий. Администрация США настаивает на необходимости включения в переговоры Китая, в Пекине эту идею отвергают.

Как ожидается, будущее договора СНВ-3 станет одной из тем для обсуждения на встрече Биллингсли с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, которая состоится 16-18 августа в Вене.