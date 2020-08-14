Несколько Telegram-каналов сразу после проведения выборов президента Белоруссии 9 августа заявляли о начавшихся забастовках на площадке атомной станции в Островце. Ситуацию прокомментировали в информационном центре БелАЭС в пятницу, 14 августа

На территории АЭС работают сотрудники компании «Гроднопромстрой», это подрядчики строительных работ на территории БелАЭС, объяснили представители атомной станции. Именно гроднопромстроевцы собирались в Островце.

«Утром перед зданием администрации собралось 15 человек из "Гроднопромстрой". Они сделали снимок и разошлись», — рассказали в инфоцентре АЭС.

«Работа над ошибками», или Затишье перед бурей? В Белоруссии начались массовые забастовки © ruposters.ru Сергей Шарейко.

«Они собрались, чтобы выразить свою позицию, сделали снимок. После чего они разошлись: кто-то по домам, кто-то на рабочие места», — заверил он.

В информцентре атомной станции заявляют, что работа предприятия идёт в штатном режиме, забастовок никто не объявлял.

Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов.

Протестующие уверены, что голоса подтасованы, и на самом деле на победу одержала Светлана Тихановская.

К Всебелорусской забастовке, по некоторым данным, присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске, Минский электротехнический завод имени Козлова, Жабинковский сахарный завод, Минский маргариновый завод, работники «Торговый Дом БМЗ» в России, работники «Минскметропроекта», Южный рынок в Гродно, жодинский БелАЗ, «Гродно Азот», «Керамин», рынок в Лиде, работники «Белэнерготехпроекта», МТЗ, 4-го троллейбусного парка.