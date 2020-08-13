В белорусском Бресте во время протестов задержали украинца, который сейчас находится в СИЗО. Украинские консулы в ближайшее время встретятся с руководством местных правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в Telegram 13 августа

Киев требует освободить задержанных в Белоруссии украинских волонтеров - Ермак © пресс-служба президента Украины «Наши дипломаты в Беларуси продолжают проверять наличие украинцев среди задержанных или пострадавших», — говорится в сообщении МИД Украины. Ранее стало известно о трех задержанных в Белоруссии украинцах — Константине Реуцком, Евгении Васильеве и Оксане Алешиной. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также сообщил, что сейчас ищут задержанных 12 августа в Белоруссии украинских волонтеров.