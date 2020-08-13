Отмечается, что в украинское консульство в Бресте обратились родственники задержанного, сказав, что он 11 августа не вернулся домой с работы. Позже стало известно, что в этот день его задержали во время протестов.
«Наши дипломаты в Беларуси продолжают проверять наличие украинцев среди задержанных или пострадавших», — говорится в сообщении МИД Украины.
Ранее стало известно о трех задержанных в Белоруссии украинцах — Константине Реуцком, Евгении Васильеве и Оксане Алешиной. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также сообщил, что сейчас ищут задержанных 12 августа в Белоруссии украинских волонтеров.