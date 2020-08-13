Кроме того, предприятие призвало аннулировать результаты выборов главы государства и провести новые под контролем международных наблюдателей и обеспечить белорусов достоверной информацией о том, что происходит в стране.
Под требованиями подписались 135 сотрудников завода.
Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%.
Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская.
К Всебелорусской забастовке, по некоторым данным, уже присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске, Минский электротехнический завод имени Козлова, Жабинковский сахарный завод, Минский маргариновый завод, работники «Торговый Дом БМЗ» в России, работники «Минскметропроекта», Южный рынок в Гродно, жодинский БелАЗ, «Гродно Азот», «Керамин», рынок в Лиде, работники «Белэнерготехпроекта», МТЗ, 4-го троллейбусного парка и других предприятий и учреждений.