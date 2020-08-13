Белорусский завод «Терразит» в Гродно объявил бессрочную забастовку и потребовал остановить насилие в отношении мирных граждан, а также освободить всех задержанных

События на БелАЗе: рабочие призвали объявить общенациональную забастовку © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Под требованиями подписались 135 сотрудников завода.

Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%.

Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская.

К Всебелорусской забастовке, по некоторым данным, уже присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске, Минский электротехнический завод имени Козлова, Жабинковский сахарный завод, Минский маргариновый завод, работники «Торговый Дом БМЗ» в России, работники «Минскметропроекта», Южный рынок в Гродно, жодинский БелАЗ, «Гродно Азот», «Керамин», рынок в Лиде, работники «Белэнерготехпроекта», МТЗ, 4-го троллейбусного парка и других предприятий и учреждений.