Украинский адвокат и правозащитник Андрей Гожый считает, что протесты в Белоруссии не управляются кем-то извне и носят исключительно стихийный характер. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: Победа Лукашенко над протестами ставит под вопрос само существование Белоруссии © Youtube / Алексей Зубец Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки, а единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская бежала в Литву.

«Называть себя лидерами оппозиции и быть действительно движущей силой протестного процесса — это разные вещи. Думаю, что в Белоруссии нет действительного лидера протестного движения, и оно просто стихийное», — сказал Гожый.

При этом он отметил, что из-за границы протестами управлять очень легко. Так, по его мнению, на Украине в 2014 году лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, мэр Киева Виталий Кличко и экс-премьер Украины Арсений Яценюк не были действительными лидерами Майдана.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.