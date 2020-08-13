В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки, а единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская бежала в Литву.
«Называть себя лидерами оппозиции и быть действительно движущей силой протестного процесса — это разные вещи. Думаю, что в Белоруссии нет действительного лидера протестного движения, и оно просто стихийное», — сказал Гожый.
При этом он отметил, что из-за границы протестами управлять очень легко. Так, по его мнению, на Украине в 2014 году лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, мэр Киева Виталий Кличко и экс-премьер Украины Арсений Яценюк не были действительными лидерами Майдана.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.