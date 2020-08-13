Инициировала акцию партия «Европейская солидарность». Её депутаты активно выступили против идеи «Оппозиционной платформы — За жизнь», которая предлагала ввести на Украине практику проведения референдумов.
Представители партии предлагали референдумы как способ участия народа в принятии решений. В июле глава днепровской фракции Сергей Никитин разместил на улицах билборды «Городу нужен днепровский референдум».
Однако такой лозунг местным «патриотам» показался сепаратистским.
«Я говорю о так называемой Оппозиционной платформе. Тогда они носили другое название и 7 лет просидели тихо. Но где-то около года назад они вновь начали считать, что их время пришло. И сейчас, к сожалению, при определенном содействии действующей власти, они открыто выходят на улицы, не стесняясь говорят о новом выборе и новых перспективах, даже в стенах украинского парламента. И снова зовут нас в то, что они называют "русским миром"», — заявил нардеп от «Европейской солидарности» Михаил Забродский.
По словам Забродского, по факту призыва к днепровскому референдуму уже написано обращение в СБУ и проводится проверка.
Комбат особо подчеркнул, что сейчас нужно думать об объединении политических сил без уступок собственной идеологии, особенно накануне местных выборов.
Михаил Забродский — военачальник, с 2015 года командовал высокомобильными десантными войсками ВСУ, а с 2017-го — десантно-штурмовыми войсками ВСУ. В 2019 году участвовал в досрочных парламентских выборах от партии «Европейская солидарность».
Впереди у Украины выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и городских голов. ЦИК уже назначил дату — 25 октября.