Акция «Патриоты, объединяемся!» прошла в городе Днепр 13 августа, сообщает Укринформ. Участники мероприятия выступили против призывов к референдуму и за «патриотическое единство»

Инициировала акцию партия «Европейская солидарность». Её депутаты активно выступили против идеи «Оппозиционной платформы — За жизнь», которая предлагала ввести на Украине практику проведения референдумов.

В Верховной Раде допустили всеукраинский референдум об особом статусе Донбасса © пресс-служба президента Украины Сергей Никитин разместил на улицах билборды «Городу нужен днепровский референдум».

Однако такой лозунг местным «патриотам» показался сепаратистским.

«Я говорю о так называемой Оппозиционной платформе. Тогда они носили другое название и 7 лет просидели тихо. Но где-то около года назад они вновь начали считать, что их время пришло. И сейчас, к сожалению, при определенном содействии действующей власти, они открыто выходят на улицы, не стесняясь говорят о новом выборе и новых перспективах, даже в стенах украинского парламента. И снова зовут нас в то, что они называют "русским миром"», — заявил нардеп от «Европейской солидарности» Михаил Забродский.

По словам Забродского, по факту призыва к днепровскому референдуму уже написано обращение в СБУ и проводится проверка.

Комбат особо подчеркнул, что сейчас нужно думать об объединении политических сил без уступок собственной идеологии, особенно накануне местных выборов.

Михаил Забродский — военачальник, с 2015 года командовал высокомобильными десантными войсками ВСУ, а с 2017-го — десантно-штурмовыми войсками ВСУ. В 2019 году участвовал в досрочных парламентских выборах от партии «Европейская солидарность».

Впереди у Украины выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и городских голов. ЦИК уже назначил дату — 25 октября.