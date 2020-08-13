Лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич считает, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко не получится оставить свой пост «красиво», пишет Интерфакс 12 августа

«Хотелось бы повторить то, что так красиво сказала журналист Светлана Калинкина: "Уйди красиво!"… Но не выйдет уже, кровь пролилась», — приводит агентство слова писательницы.

Алексиевич также сообщила, что не готова стать посредником между протестующими и властью, сославшись на старость и слабое здоровье.

Западные СМИ: Лукашенко наверняка сохранит власть, но будущее Белоруссии туманно © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

Уже двое протестующих погибло. Один — при взрыве самодельного взрывного устройства, которое собирался кинуть в сторону милиции.

Второй был задержан в ходе беспорядков и отправлен под арест на 10 суток, но во время отбывания наказания ему стало плохо и в больнице он скончался.