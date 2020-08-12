Около 100 человек вышли на акцию протеста в спальном районе Гомеля. Об этом в среду, 12 августа, сообщило агентство Sputnik Беларусь

«По обе стороны Речицкого проспекта напротив торгового центра "Мандарин Плаза" в областном центре выстроились две цепи протестующих, до сотни человек. Они машут руками проезжающим мимо машинам, водители в ответ сигналят. В руках нескольких девушек в цепи белые хризантемы. За происходящим наблюдают два сотрудника милиции и работники торгового центра», — говорится в сообщении.

Белоруссия. Хроника протестов, 12 августа

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.