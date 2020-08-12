Министерство иностранных дел Украины подтвердило задержание в Минске двух украинских волонтеров - Констанина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Twitter в среду, 12 августа

«Двенадцатого августа ориентировочно в 17.00 в Минске задержаны двое граждан Украины — Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Посольство Украины в Беларуси принимает меры по установлению места и условий содержания задержанных украинцев. Подробная информация будет предоставлена дополнительно», — говорится в сообщении.

Продолжать и затягивать. В чём состоит «хитрый план» белорусской оппозиции © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.