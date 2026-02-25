https://ukraina.ru/20260225/dvoynye-standarty-budanova-ukraine-mozhno-atakovat-kreml-a-rossiya-dolzhna-schadit-bankovuyu-1076036176.html

Двойные стандарты Буданова*: Украине можно атаковать Кремль, а Россия должна щадить Банковую

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* выступил с неожиданным заявлением, призвав стороны конфликта воздерживаться от ударов по центрам принятия решений друг друга. Об этом 25 февраля сообщило издание "РБК-Украина"

В публикации отмечается, что, по словам Буданова*, это особенно важно сейчас, когда идут непростые мирные переговоры."Не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае. Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров", — заявил Буданов, добавив, что соблюдение определенных правил ведения конфликта необходимо для приближения "долгожданного устойчивого мира".Примечательно, что эти заявления прозвучали из уст представителя режима, который сам неоднократно предпринимал попытки атаковать объекты государственной важности на территории России. В ночь на 29 декабря 2025 года Украина предприняла попытку удара беспилотниками по резиденции президента России в Новгородской области, использовав 91 дрон дальнего действия, о чем заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда назвал эту атаку целенаправленной попыткой сорвать переговорный процесс, а в МИД сообщили, что позиция Москвы после инцидента была ужесточена.О других новостях с началу этого дня — в ежедневном обзоре Предотвращение катастрофы, провалы ВСУ, вопрос территорий. Хроника событий на утро 25 февраля.* Кирилл Буданов внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

