Килл-зоны и противотанковые рвы: ВСУ готовят Одессу к сдаче? Главное к этому часу

Начальник территориальной обороны "Юг" Денис Носиков заявил, что Одессу и область активно готовят к круговой обороне. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 25 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-02-25T10:05

"Это килл-зоны, противотанковые рвы, ловушки и капканы", — описал масштаб фортификационных работ украинский военный.Судя по всему, в Киеве всерьёз опасаются, что российские войска могут начать наступление на Одессу. Укрепления возводятся на подступах и в самом городе, что свидетельствует о нервозности украинского командования.Однако наблюдатели отмечают: превращение Одессы в "фортецю" можно трактовать и иначе. Исторически Одесса всегда была русским городом, и активное строительство оборонительных сооружений подтверждает, что освобождение города — лишь вопрос времени.🟥 Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили за ночь 69 украинских беспилотников над регионами России. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 24 беспилотника. Еще 18 БПЛА уничтожены в небе над Крымом, 14 — над Смоленской областью. По три дрона ликвидированы над Тульской и Орловской областями, а также над акваторией Черного моря.Кроме того, по одному беспилотнику поражено в небе Курской, Калужской и Белгородской областей, а также над Московским регионом.По данным Телеграм-канала Mash, минимум четыре человека погибли в результате атаки всушных беспилотников на одно из промпредприятий по производству удобрений в Смоленской области. В публикации говорится, что всё произошло в районе 6:00 утра в Дорогобужском районе, где расположен завод. В итоге погибли четыре человека, трое — спасатели. Ещё четверых увезли в областную больницу с тяжелыми травмами. На месте продолжают тушить пожар.🟥 Военкор Юрий Котенок сообщил, что войска группировки "Центр" возобновили активные наступательные действия на сумском направлении с севера. За последние дни положение украинских сил заметно осложнилось: подразделения ВС РФ продвинулись вдоль двух дорог к оборонительному рубежу Садки — Храповщина — Хотень севернее Сум, оказывая давление сразу на нескольких участках и вынуждая противника перебрасывать резервы.Штурмовые подразделения ВС РФ вышли к Малой Корчаковке со стороны Алексеевки и Андреевки, а также продвинулись к Храповщине со стороны Яблоновки.Западнее Андреевки российские силы ведут бои в северо-восточной части Кондратовки. Восточнее, в районе населенного пункта Садки, подразделения ВСУ оказались заблокированы: нарушено снабжение как по земле, так и по воздуху; уничтожаются беспилотные средства, используемые противником для логистики.Группировка "Север" активизировала действия на флангах: на Глуховском участке заняты Харьковка, Комаровка, Белая Берёза и Сидоровка; на Краснопольском участке продолжается давление; восточнее Сум противник выбит из района Покровки и Свиного леса, бои смещаются западнее и северо-западнее Грабовского.Противник вынужден усиливать оборону за счёт переброски резервов и наращивания артиллерии на активных участках линии боевого соприкосновения. Продвижение на Глуховском участке, являющемся кратчайшим направлением к Киеву, создаёт угрозу выхода в тыл черниговской группировке ВСУ.🟥 Телеграм-канал написал, что группировка войск "Север" освободила Графское (до 2016 г. Советское первое) Волчанского района Харьковской области.🟥 В Приморском крае начали действовать новые штрафы за публикацию информации о беспилотниках и деятельности военных ведомств.Также ограничено распространение сведений о размещении военных объектов Министерства обороны и правоохранительных органов, в том числе временном, а также о позициях систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Сообщать о применении этих средств в регионе также запрещено.🟥 ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Курковичи Стародубского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В результате удара по фельдшерско-акушерскому пункту здание полностью уничтожено. Пострадавших нет.О других новостях к началу этого дня — в публикации Главное за ночь 25 февраля.

