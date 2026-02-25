https://ukraina.ru/20260225/predotvraschenie-katastrofy-provaly-vsu-vopros-territoriy-khronika-sobytiy-na-utro-25-fevralya-1076033410.html

Предотвращение катастрофы, провалы ВСУ, вопрос территорий. Хроника событий на утро 25 февраля

25.02.2026

Предотвращение катастрофы, провалы ВСУ, вопрос территорий. Хроника событий на утро 25 февраля

Информация СВР о планах передачи Киеву ядерного оружия предотвратила катастрофу. ВС РФ уничтожают противника и технику. На Украине пугают непредсказуемыми последствиями референдума по территориям

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала планы Великобритании и Франции снабдить Украину ядерным оружием — манипуляцией."Британия и Франция готовятся и находятся уже в процессе манипулирования не в риторическом плане, а уже в практическом плане проблематикой ядерного оружия и заигрывают с ней с киевским режимом", - сказала Захарова.В свою очередь российский постпред в ООН Василий Небензя назвал предполагаемые планы Лондона и Парижа безответственными, опасными и противоправными.Он посоветовал европейским странам пересмотреть безрассудный курс на нагнетание конфронтации с Россией и прекратить торпедировать переговоры по разрешению кризиса.Накануне Служба внешней разведки России сообщила, что Великобритания и Франция активно работают над решением вопросов предоставления Киеву ядерного оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.Российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что обнародование СВР этой информации должно свести на нет даже саму идею этой глобальной провокации и последующей мировой катастрофы."Обнародование данной информации Службой внешней разведки России, которая, очевидно, основана на реальных агентурных источниках в ряде западных стран, в частности в Лондоне и Париже, все-таки позволяет рассчитывать, что данная британо-французская акция реализована не будет. И от самой этой провокационной идеи Франция и Британия в итоге все-таки откажутся. Мы также рассчитываем, что США, со своей стороны, также предпримут необходимые меры давления на (президента Франции Эммануэля) Макрона и (британского премьера Кира) Стармера в целях предотвращения подобного сценария", - сказал Коротченко.По его мнению, проблем, связанных с передачей ядерного боевого заряда с одной из французских ядерно-технических баз на Украину, с технической точки зрения нет. При этом, считает Коротченко, носителем такого боезаряда, вероятнее всего, могли бы стать крылатые ракеты "Фламинго" совместной украино-британской разработки.Турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз полагает, что передача Западом ядерного оружия Украине может привести к началу третьей мировой войны с непредсказуемыми последствиями.По мнению обозревателя, ядерный фактор остается ключевым элементом глобального стратегического сдерживания, и любое изменение конфигурации в зоне активного конфликта неизбежно приведет к резкому росту напряженности.Эксперт полагает, что появление у Киева ядерного потенциала будет воспринято Москвой как прямое вовлечение НАТО в противостояние, что автоматически повысит риск ответных шагов и расширения географии конфликта.Йылмаз также считает, что подобный шаг подорвет международные механизмы нераспространения, прежде всего Договор о нераспространении ядерного оружия. По его оценке, создание прецедента передачи ядерного вооружения стране, находящейся в состоянии военного конфликта, может спровоцировать другие государства добиваться аналогичных гарантий, что приведет к ускорению гонки вооружений.Кроме того, эксперт убежден, что расширение числа участников ядерной конфигурации повышает вероятность просчета или ошибочной интерпретации сигналов. В условиях высокой динамики современных кризисов даже ограниченный инцидент способен перерасти в масштабную эскалацию, последствия которой окажутся разрушительными для всей системы международной безопасности.Провалы ВСУВ ночь на вторник в украинском Николаеве гремели взрывы. Российские военные били по целям противника в городе и Николаевской области.Кроме того, украинские мониторинговые каналы информировали о поражении в Черниговской области объекта газовой инфраструктуры, на котором после взрывов наблюдается масштабный пожар.Ранним утром Воздушно-космические силы (ВКС) России ударили управляемыми авиабомбами по целям в Харьковской области. Также ВКС РФ совершили пуски управляемых авиабомб по целям в Покровском и других регионах в оккупированной части ДНР.В районе Константиновки вследствие попадания авиабомбы был уничтожен пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ).Минобороны России информировало, что расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" российской группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили склады боеприпасов, пункты управления БПЛА, скопления боевой техники и живой силы подразделений ВСУ в Харьковской области.Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Восток" сорвали доставку материальных средств подразделений ВСУ в Днепропетровской области.Россияне выявили тяжелый гексакоптер, который осуществлял доставку материальных средств подразделениям ВСУ на передний край. Данные о его местоположении передали расчетам ударных БПЛА для дальнейшего уничтожения.Операторы войск беспилотных систем Добровольческого комплекса "Южной" группировки войск уничтожили укрытие с живой силой ВСУ на Краматорско-дружковском направлении.Бойцы спецназа "Ахмат" вычисляют и уничтожают украинские расчеты БПЛА "Стрикс" в Харьковской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА батальона "Ваха" спецназа с позывным "Газон".В то же время украинские военные несут потери, они испытывают острую нехватку в бойцах и технике.Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался, что у города нет достаточного количества зенитных боеприпасов и ракет."Нет. Существует дефицит зенитных боеприпасов и ракет для наших систем обороны", - заявил Кличко в интервью испанской газете Mundo, отвечая на вопрос, достаточно ли у города таких снарядов.Поставки Украине осуществляются по механизму, в рамках которого европейцы платят за производимое в США вооружение, а оно потом передается Киеву. Ранее в феврале министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что перебои в поставках ракет ПВО Украине происходят из-за того, что эти ракеты поставляются напрямую с производств в США, а в запасах у Германии таких ракет больше нет.Вопрос территорийВопросы суверенитета и территориальной целостности являются "красными линиями" для Киева, признала замглавы МИД Украины Марьяна Беца.Высказываясь о переговорах с РФ и США она отметила отсутствие согласия по самым чувствительным вопросам, но Киев якобы готов к компромиссам.Накануне издание Politico писало, что споры об уступке территорий на Украине могут быстро вылиться в беспорядки. Оно приводило мнения нескольких украинских политиков о том, что обсуждения уступок могут породить разногласия среди украинского населения.Впрочем профессор политологии Университета штата Род-Айленд Николай Петро в беседе с РИА Новости предположил, что Владимир Зеленский может изменить свою позицию по вопросу территориальных уступок в рамках украинского мирного урегулирования."Да. Это зависит от того, что понимать под "уступкой". Это может означать что угодно - от фактической, но не юридической потери территории до создания администраций третьей стороны или совместных администраций на территориях, которые ни одна из сторон официально не признаёт принадлежащими другой стороне", - сказал Петро, отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность, что Зеленский изменит свое мнение.Ранее Зеленский в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках урегулирования конфликта.Подробнее о проблеме - в материале Мелони заявила, что Россия и Украина "очень далеки" от решения территориального вопроса на сайте Украина.ру.

