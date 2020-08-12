Официальный представитель Министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова 12 августа рассказала в комментарии Sputnik Беларусь о случае в Бресте, где правоохранителям пришлось открыть огонь на поражение по участникам протестов

Белорусская оппозиция вновь подвела западных спонсоров — Корнилов © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В результате одного такого столкновения в Бресте получил ранение один человек.

«В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», — сказала представитель МВД.

По предварительным результатам выборов, победу одержал Александр Лукашенко, набравший около 80% голосов избирателей.