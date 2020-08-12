Протесты в Белоруссии вспыхнули вечером 9 августа после объявления предварительных результатов выборов президента. Стычки между оппозицией и силовиками происходят уже четвертый день, в основном в вечернее и ночное время.
В результате одного такого столкновения в Бресте получил ранение один человек.
«В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», — сказала представитель МВД.
По предварительным результатам выборов, победу одержал Александр Лукашенко, набравший около 80% голосов избирателей.