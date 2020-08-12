Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк, обвиняемый в захвате власти, нашёлся. На своей странице в Facebook 12 августа он написал, что находится на Украине и готов явиться на допрос

Дело о попытке захвата власти. На Украине в розыск объявили семь судей во главе с Вовком © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Павла Вовка и ещё шестерых судей в розыск. Так же ведомство обнародовало данные о том, что дважды вызывало фигурантов дела на допрос, но повестки были проигнорированы. Спустя сутки Вовк отреагировал на действия Антикоррупционного бюро.

«Я нахожусь в Украине, ни от кого не прячусь, адрес суда, полагаю, в НАБУ ещё не забыли (конечно, не забыли, раз в год заходят обязательно). Я, как законопослушный гражданин, готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК", — сообщил судья.

Вовк утверждает, что никаких повесток не получал, так же, как и его коллеги. Действия НАБУ судья расценивает как «вмешательство в деятельность судей». На своей странице в соцсети Вовк заявил, что планирует подать заявление в полицию.

Подозрение в попытке захватить власть было предъявлено семи судьям 17 июля. В здании суда провели обыски с целью изъятия вещественных доказательств.

Всего в розыск были объявлены семь судей: Павел Вовк, Владимир Калеберда, Игорь Качур, Николай Сирош, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов и Сергей Остапец.