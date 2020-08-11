«Алина Солопова, жена корреспондента «Медузы» Максима Солопова, задержанного в Минске, подала заявление о его исчезновении в отделение полиции московского района Гольяново», — говорится в сообщении.
Связи с Максимом Солоповым нет уже более 40 часов, где он находится в настоящий момент, неизвестно.
Максим Солопов отправился в Минск по заданию редакции и был задержан правоохранителями после часа ночи 10 августа во время протеста, который начался после закрытия участков.
Ранее стало известно, что в Минске отпустили задержанных журналистов Daily Storm Антона Старкова, Дмитрия Ласенко и создателя проекта WarGonzo Семена Пегова.