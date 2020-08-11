В полицию Москвы подано заявление об исчезновении журналиста «Медузы» Максима Солопова, которого задержали во время массовых протестов в Минске. Об этом издание сообщило во вторник, 11 августа

«Алина Солопова, жена корреспондента «Медузы» Максима Солопова, задержанного в Минске, подала заявление о его исчезновении в отделение полиции московского района Гольяново», — говорится в сообщении.

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Максим Солопов отправился в Минск по заданию редакции и был задержан правоохранителями после часа ночи 10 августа во время протеста, который начался после закрытия участков.

Ранее стало известно, что в Минске отпустили задержанных журналистов Daily Storm Антона Старкова, Дмитрия Ласенко и создателя проекта WarGonzo Семена Пегова.