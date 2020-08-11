«Священнослужитель» выразил уверенность в том, что «Православная церковь Беларуси» уже сейчас является реальностью.
«Православная Церковь Беларуси — уже реальность, хоть еще и неосознанная и неорганизованная», — написал Коваленко.
Белорусские события сейчас и украинские в 2014 году действительно имеют много схожего. Но почему Коваленко решил, что они зайдут так далеко, «священник» не уточнил.
Ранее коллега Коваленко Александр Дедюхин тоже выразил своё мнение, причём в той же соцсети. Он призвал украинцев присоединиться к протестам в Минске, чтобы «молитва была горячей».
С идеями «Православной церкви Украины» не согласен патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел.
Он, наоборот, попросил всех граждан страны сохранять взаимоуважение, не поддаваться на провокации и не применять насилие.