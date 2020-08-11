Поводом для высказывания бывшего клирика Украинской православной церкви, а ныне «священника Православной церкви Украины» стали беспорядки после выборов президента Белоруссии. Своё мнение Георгий Коваленко высказал в Facebook 10 августа

«Священнослужитель» выразил уверенность в том, что «Православная церковь Беларуси» уже сейчас является реальностью. Сторонники ПЦУ призвали ехать на протесты в Минск с «коктейлем Молотова», чтобы «молитва была горячей»

«Православная Церковь Беларуси — уже реальность, хоть еще и неосознанная и неорганизованная», — написал Коваленко.

Белорусские события сейчас и украинские в 2014 году действительно имеют много схожего. Но почему Коваленко решил, что они зайдут так далеко, «священник» не уточнил.

Ранее коллега Коваленко Александр Дедюхин тоже выразил своё мнение, причём в той же соцсети. Он призвал украинцев присоединиться к протестам в Минске, чтобы «молитва была горячей».

С идеями «Православной церкви Украины» не согласен патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел.

Он, наоборот, попросил всех граждан страны сохранять взаимоуважение, не поддаваться на провокации и не применять насилие.