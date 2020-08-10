В центре Минска приостановили работу шести станций метро. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщило издание Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу метрополитена

«В 18:25 для обеспечения безопасности пассажиров закрыли на вход и выход станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная"», — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что поезда проезжают эти станции без остановки. Как долго они будут закрыты, не уточняется.

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В голосовании, которое прошло в воскресенье, 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. По предварительным данным ЦИК, на выборах побеждает действующий президент Александр Лукашенко (80,23% голосов), на втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (9,90%). Оппозиция заявляет, что, по результатам их альтернативного подсчета голосов, Тихановская набирает на выборах более 80%. Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста.