В правительстве Ливана уже подтвердили это решение. Обнародовал его министр здравоохранения Хамад Хасан после заседания кабинета во дворце Серай, сообщает «Газета.ру» в понедельник, 10 августа

Премьер-министр страны Хасан Диаб в скором времени сделает соответствующее официальное заявление. Оно запланировано на 10 августа в 19:30 часов. При этом речь не идёт о том, что правительство сбегает.

«Мы не уходим в отставку, чтобы снять с себя ответственность. Министры будут выполнять свои обязанности до формирования нового правительства», — заявил министр общественных работ и транспорта Мишель Наджар.

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Правительство Ливана было сформировано 21 января, а вотум доверия получило 11 февраля, то есть Кабинет министров не проработал и семи месяцев.

Причина отставки — события 4 августа, когда в аэропорту Бейрута прогремели взрывы. 158 человек погибло, 6 тысяч — ранены и ещё 300 тысяч остались без крова.