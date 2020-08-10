По данным Следственного комитета, блокировка избирательных участков началась с обеда. Протестующие устроили так называемые белые карусели с ленточками, затягивая умышленно время голосования.
Люди находились в кабинке по 5 минут и более, создавая тем самым очереди ближе к вечеру.
«В итоге в 20:00 были все в готовности кричать что "власти не дали проголосовать и украли наш голос"», — говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился продлить работу всех участков, дать возможность проголосовать — «иначе нет сомнений, что под лозунгом "украли голос" эти люди пошли бы на площадь».
Члены избирательных комиссий не могли покинуть свои участки, боясь расправы. На них оказывалось психологическое давление, в том числе напрямую звучали угрозы.
«В результате власть вынуждена была отвлекать огромные силы, использовать людей в форме, военных из службы безопасности Президента, чтобы вывести людей из участков. Это продолжалось до поздней ночи», — говорится в публикации.
Не дожидаясь завершения голосования, у Дворца спорта в Минске начала собираться агрессивно настроенная молодежь с тем, чтобы двинуться впоследствии в сторону Дворца Независимости и начать захватывать административные здания, в том числе УВД Минской области.
В отношении преграждавших ей путь правоохранителей была применена физическая сила, один из них был захвачен. Чтобы отбить своего коллегу, правоохранители применили специальные ружья, стреляющие резиновыми пулями.
«Установлены и продолжают устанавливаться лица, причастные к беспорядкам. Действиям их всех будет дана соответствующая правовая оценка», — сказал председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич.
В результате беспорядков были задержаны около 3000 человек, в том числе около 1000 в Минске, около 40 сотрудников МВД получили ранения и травмы. Также пострадали около 50 участников беспорядков.