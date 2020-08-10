Белорусские правоохранители выяснили, как развивались события вечером 9 августа в столице и ряде белорусских городов, в которых были зафиксированы массовые волнения. Об этом сообщает Белтелерадиокомпания 10 августа

По данным Следственного комитета, блокировка избирательных участков началась с обеда. Протестующие устроили так называемые белые карусели с ленточками, затягивая умышленно время голосования.

Люди находились в кабинке по 5 минут и более, создавая тем самым очереди ближе к вечеру.

«В итоге в 20:00 были все в готовности кричать что "власти не дали проголосовать и украли наш голос"», — говорится в сообщении.

Белоруссия. Хроника выборов президента на 10 августа к 02:30 Александр Лукашенко распорядился продлить работу всех участков, дать возможность проголосовать — «иначе нет сомнений, что под лозунгом "украли голос" эти люди пошли бы на площадь».

Члены избирательных комиссий не могли покинуть свои участки, боясь расправы. На них оказывалось психологическое давление, в том числе напрямую звучали угрозы.

«В результате власть вынуждена была отвлекать огромные силы, использовать людей в форме, военных из службы безопасности Президента, чтобы вывести людей из участков. Это продолжалось до поздней ночи», — говорится в публикации.

Не дожидаясь завершения голосования, у Дворца спорта в Минске начала собираться агрессивно настроенная молодежь с тем, чтобы двинуться впоследствии в сторону Дворца Независимости и начать захватывать административные здания, в том числе УВД Минской области.

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«Установлены и продолжают устанавливаться лица, причастные к беспорядкам. Действиям их всех будет дана соответствующая правовая оценка», — сказал председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич.

В результате беспорядков были задержаны около 3000 человек, в том числе около 1000 в Минске, около 40 сотрудников МВД получили ранения и травмы. Также пострадали около 50 участников беспорядков.