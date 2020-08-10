В интервью изданию Украина.ру рассказал доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян выразил мнение, что протестная активность в Белоруссии после выборов усилится, но до майдана дело не дойдёт, потому что для этого нет никаких предпосылок

После оглашения предварительных результатов президентских выборов в Минске начались акции протестов, но правоохранительным органам удалось разогнать активистов, применив светошумовые гранаты и баллончики с перцовым газом.

«Я думаю, акции протеста продолжатся, естественно, они будут подавлены властью, но оснований для майдана нет в Белоруссии. При этом протестная активность даже усилится — не в форме открытых побоищ, а просто как протестные настроения и бурление народа, чем, конечно же, воспользуются западные «друзья» Батьки, которые пойдут, что сейчас идеальный момент, чтобы усилить финансирование и организационные мероприятия в поддержку будущего белорусского майдана», — сказал в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян. «Предатели у Лукашенко есть». Ищенко объяснил, от чего зависит судьба белорусского майдана © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Днём 10 августа президент страны Александр Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, с большим преимуществом одерживающий победу на выбора, заверил, что не допустит майдана и даст адекватный ответ на попытки разорвать страну. Он назвал ситуацию в Минске не катастрофической, но весьма опасной для людей.

«Самое страшное, что может произойти, — это массовое пролитие крови сейчас. То есть как такового майдана не будет, для него не созрели необходимые условия в виде предательства элит, отказа правоохранительных органов подчиняться приказа Батьки, но может быть большая кровь, и этого, конечно, очень хотелось бы избежать. А если она прольётся, то вина за неё будет исключительно на Батьке (Александре Лукашенко — ред.)», — заявил Мирзаян.

Ранее правозащитный центр «Весна» сообщал о том, что во время акции протеста в Минске автозак протаранил толпу людей, в результате чего один мужчина получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Позже официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова опровергла эту информацию, подчеркнув, что погибших нет. По информации ведомства, в ходе незаконных акций пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц.