Всего были образованы 5767 участка для голосования, в том числе 44 были сформированы в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах. Голосование проходило также на закрытых участках — в воинских частях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь в стационарных условиях.
Избиратели, которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не могли прийти в день выборов в помещение для голосования, были вправе обратиться к участковой комиссии с просьбой организовать голосование по месту их проживания.
В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,84 миллиона человек, из них около 1,24 миллиона проживают в Минске, 5319 — за рубежом.
Избиратели могли отдать свой голос за одного из пяти кандидатов на высший государственный пост. Это сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, действующий президент Александр Лукашенко, поддерживаемая недопущенными кандидатами домохозяйка Светалана Тихановская, председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. При этом белорусы могли проголосовать и против всех кандидатов.