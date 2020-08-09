В Белоруссии закрылись участки для голосования на выборах президента страны, избиратели могли отдать свой голос за понравившегося кандидата с 8.00 до 20.00 (совпадает с московским). Явка избирателей, по данным ЦИК на 18.00, составила 79%, выборы признаны состоявшимися

Белоруссия. Хроника выборов президента на 9 августа к 19:00

Избиратели, которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не могли прийти в день выборов в помещение для голосования, были вправе обратиться к участковой комиссии с просьбой организовать голосование по месту их проживания.

В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,84 миллиона человек, из них около 1,24 миллиона проживают в Минске, 5319 — за рубежом.

Избиратели могли отдать свой голос за одного из пяти кандидатов на высший государственный пост. Это сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, действующий президент Александр Лукашенко, поддерживаемая недопущенными кандидатами домохозяйка Светалана Тихановская, председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. При этом белорусы могли проголосовать и против всех кандидатов.