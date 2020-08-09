По словам председателя Центризбиркома Белоруссии Лидии Ермошиной, кандидаты в президенты не равны по уровню, но сами выборы альтернативны, что позволяет избирателям выразить свои политические предпочтения

На высший государственный пост претендуют пять человек: Александр Лукашенко, который руководит страной 26 лет, домохозяйка Светлана Тихановская, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Анна Канопацкая и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Владимир Корнилов: Оппозиция в Белоруссии не пользуется широкой поддержкой масс, но мы помним пример Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Конкуренция хороша тогда, когда кандидаты-конкуренты действительно примерно равны по уровню. Я не могу сказать этого о наших выборах. Тем не менее, в любом случае выборы альтернативные. Мы можем усомниться в конкуренции, но можем сказать об альтернативе. И это даёт возможность избирателю определиться с выбором», — заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.

Центризбирком отказал в регистрации бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико и бывшему руководителю Парка высоких технологий Валерию Цепкало, которые могли бы составить конкуренцию Лукашенко, а также принять участие в выборах не смог оппозиционный деятель Сергей Тихановский, поскольку в момент подачи документов находился под арестом, именно тогда его супруга Светлана приняла решение выдвинуть свою кандидатуру.