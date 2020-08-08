Белорусские правозащитные организации выступили с совместным заявлением, в котором призвали власти и граждан республики к сдержанности и неприменению насилия в связи с возможными акциями протеста в период избирательной кампании, передает «Интерфакс-Запад» 8 августа

Главная соперница Лукашенко накануне выборов заговорила о крови на улицах Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк заявлении, которое подписали девять правозащитных организаций.

В нем подчеркивается, что свобода мирных собраний, наряду с правом на участие в управлении своей страной, является одним из основных прав человека и закреплено в Конституции Беларусь.

Они также призвали организаторов предполагаемых акций протеста высказывать свое мнение мирно и не применять насилие ни к сотрудникам органов охраны правопорядка, ни к гражданским лицам.

При этом авторы заявления обратили внимание на возможные провокации во время акций протеста и призвали власти защищать участников мирных акций от возможных провокаторов. Так, они напомнили, что разгон собрания не следует применять в тех случаях, когда имеют место насильственные действия со стороны небольшой группы участников собрания. В такой ситуации следует принять меры в отношении конкретно этих лиц.

Заявление принято от лица РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет», лишенного аккредитации правозащитного центра «Весна», Инициативной группы «Идентичность и право», Белорусского ПЕН-центра, Ассамблеи неправительственных демократических организаций Белоруссии, Консультационного центра по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа», РОО «Правовая инициатива», товарищества «Инициатива FORB».

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, 8 августа завершается четырехдневное досрочное голосование.