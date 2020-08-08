Национальная полиция Украины открыла уголовное дело из-за нападения на офис одной из политических партий в Запорожье. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба полиции

«Откуда деньги, Толь»? За что требуют запрета Партии Шария © Facebook, Партія Шарія

О какой именно партии идет речь, в полиции не уточнили.

Одновременно с этим о нападении на свой офис в Запорожье заявила партия украинского блогера Анатолия Шария.

«В пятницу, 7 августа, двое мужчин напали на штаб Партии Шария. Неизвестные подошли к партийному офису и попытались напасть на активиста Запорожской ячейки. Полиция оперативно прибыла на место преступления. Нападавшие найдены и задержаны», — говорится на сайте партии.