«В Вознесеновское отделение полиции поступило сообщение о том, что возле здания и в офисе одной из политических партий Запорожья двое неизвестных мужчин совершили хулиганские действия. В течение часа принятыми мерами розыска личности нарушителей были установлены. Ими оказались двое местных жителей 1985 и 1986 года рождения. Они доставлены в Вознесеновское отделение полиции для проведения первоочередных следственных действий. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам хулиганства», — говорится в материале силовиков.
О какой именно партии идет речь, в полиции не уточнили.
Одновременно с этим о нападении на свой офис в Запорожье заявила партия украинского блогера Анатолия Шария.
«В пятницу, 7 августа, двое мужчин напали на штаб Партии Шария. Неизвестные подошли к партийному офису и попытались напасть на активиста Запорожской ячейки. Полиция оперативно прибыла на место преступления. Нападавшие найдены и задержаны», — говорится на сайте партии.