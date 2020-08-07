Президент Белоруссии Александр Лукашенко осознает, что без поддержки Кремля бюджет страны пострадает, поэтому двойная игра, которую он затеял, долго не продлится, считает грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Лукашенко, безусловно, играет свою игру. Он пытается как можно больше выгод получить от Москвы и в то же время держать руку на пульсе Европейского союза. Такая двойная игра, безусловно, присутствовала, но дальше это не идет, потому что у господина Лукашенко есть четкое осознание, что его бюджет без помощи Российской Федерации, без поддержки Кремля долго сохраняться не будет, нет ресурсов», — отметил политолог.

Арчил Сихарулидзе: Белоруссия может позволить себе сидеть на шпагате между Европой и Россией © Sputnik / Vladimir Umikashvili

«Правление Лукашенко на фоне того, что Евросоюз от него давно бы избавился, он для них и США совершенно неприемлем, частично стоит на поддержке Москвы и тех ресурсов, не только политических, но и финансовых, которые Кремль предоставляет режиму», — добавил Сихарулидзе.

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