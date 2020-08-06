Власти Белоруссии не позволят устроить в центре Минска Майдан. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании, передает sb.by 6 августа

Эксперт рассказал, кто на самом деле готовит Лукашенко «Майдан» и почему © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк заявил он.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют основным соперником Лукашенко.