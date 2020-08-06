6 августа в Хиросиме колокольным звоном почтили память людей, погибших 75 лет назад от первой в истории ядерной бомбардировки. Церемония состоялась вопреки карантину из-за COVID-19, хотя и была сокращена

Если ранее тысячи людей каждый год в этот день приходили в Парк Мира Хиросимы, молились, пели и выпускали в небо бумажных журавлей, то теперь в мероприятии приняли участие лишь высшее руководство страны и представители 80 иностранных государств, в том числе России, а также пережившие бомбардировку горожане и члены их семей.

«Желтовато-оранжевая вспышка на один миг осветила все вокруг. Начался страшный грохот. Меня ослепило, и я спрятался за какой-то стеной, мне было не по себе. Через несколько минут, когда я смог открыть глаза, было темно как ночью, я ничего не видел, в воздухе висел густой пепел и дым», — рассказал очевидец атомной бомбардировки Хиросимы Ли Чон Кеун.

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи напомнил, что в 1918 году мир атаковала пандемия гриппа, которая унесла десятки миллионов жизней и терроризировала государства, погрязшие в Первой мировой войне. Из-за этого страны не смогли вместе противостоять этой угрозе.

Последовавший за этим всплеск национализма привел ко Второй мировой войне и атомным бомбардировкам, добавил он.

Америка не чувствует вины

«США сбросили атомную бомбу на Хиросиму 6 августа 1945 года. В результате взрыва город был уничтожен, а 140 тысяч человек, в основном мирных жителей, в том числе много детей, погибли», — скупо сообщает сегодня «Голос Америки».

Однако в этих строках будто проскальзывает гордость американцев за то, что они сотворили, когда из бомбардировщик с таким современно-толерантным названием «Энола Гей» в 6:45 утра 6 августа 1945 года сбросил атомную бомбу на японский город.

Штаты до сих пор оправдывают атомные бомбардировки военной необходимостью и в качестве доказательства этого напоминают, что Япония сдалась уже 14 августа, спустя неделю после атаки на Хиросиму.

Однако императорская Япония не собиралась сдаваться до тех пор, пока не стал неизбежным разгром мощной Квантунской армии советскими войсками, присоединившимся к войне против Японии.

США нужно было всего лишь продемонстрировать свою новообретенную ядерную мощь всему миру — и ради этого город с трехсоттысячным населением был стерт с лица земли

Американские власти традиционно игнорируют эту дату — лишь однажды с момента трагедии президент США посетил траурную церемонию в Хиросиме: это сделал 4 года назад Барак Обама. Впрочем, и это больше напоминает злую шутку, если вспомнить отношение Обамы к траурным церемониям.

Например, на похоронах Нельсона Манделы он отпускал шуточки, флиртовал с датским премьером Хелле Торнинг-Шмитт и радостно позировал для селфи, чем явно шокировал свою супругу.

Хиросима сегодня

Несмотря на тяжелейший удар, нанесенный атомной бомбой, Хиросима смогла восстановиться — вопреки всем прогнозам.

«Шестого августа 1945 года одна атомная бомба уничтожила наш город. В то время ходили слухи, что здесь ничего не будет расти в течение 75 лет. И всё же Хиросима выздоровела, став символом мира», — сказал мэр города Кадзуми Мацуи.

Он призвал не позволить этому болезненному прошлому повториться, гражданское общество должно отвергнуть эгоцентрический национализм и объединиться против всех нынешних угроз.

По его мнению, нужно уничтожить ядерное оружие во всем мире. Однако не стоит забывать о том, что бомбы сами по себе, как правило, не взрываются: их, как и любое другое оружие, приводят в действие люди. Те самые, которые отдают приказы.