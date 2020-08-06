Больше всего денежных переводов на Украину поступают из США, Италии и Израиля, а больше всего средств уходит в Россию. Об этом 5 августа сообщил Нацбанк Украины

«По предварительным оценкам Национального банка Украины, в январе — июне 2020 года объем частных переводов по официальным и неформальным каналам: на Украину из-за рубежа — 5 365 млн долл. США в эквиваленте; Украина за границу — 246 млн долл. США в эквиваленте», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Нацбанка в Facebook. Нацбанк рассказал, насколько упали переводы украинских гастарбайтеров на Украину © flickr.com, пресс-служба НБУ