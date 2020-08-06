«По предварительным оценкам Национального банка Украины, в январе — июне 2020 года объем частных переводов по официальным и неформальным каналам: на Украину из-за рубежа — 5 365 млн долл. США в эквиваленте; Украина за границу — 246 млн долл. США в эквиваленте», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Нацбанка в Facebook.
Больше всего средств на Украину из-за рубежа поступило из таких стран, как США, Италия, Израиль, Россия и ФРГ. Деньги из Украины же жители переводили в основном в Россию (31%) и Грузию (12%).