«Люди привыкли голосовать за него как за определенного гаранта тесных экономических и политических отношений с Россией. И вдруг Лукашенко решил разыгрывать антироссийскую карту. Многие в недоумении, и получается, что теперь на улицу готовы выйти не только прозападно ориентированные люди», — считает эксперт.
Многие люди, продолжает политолог, хотя и устали от непрерывного президентства Лукашенко и от его странного поведения, были готовы за него голосовать, чтобы сохранить те отношения с Россией, которые обеспечивали достаточно приличный уровень жизни в стране.
А сейчас их усталость от Лукашенко и нелюбовь к нему возросла, и он уже не рассматривается ими как неизбежное приложение к тесным российско-белорусским отношениям, уверен Жарихин.
Поэтому Лукашенко действительно очень серьезно опасается значительно более серьезных и массовых выступлений, чем это было раньше, а когда есть серьезное массовое недовольство, появляются те, кто готов завернуть в свою пользу массовый народный протест, добавил специалист.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Белорусские власти 29 июля задержали 33 российских граждан, которые якобы являются «боевиками частной военной компании», по подозрению в подготовке терактов и массовых беспорядков в республике в связи с президентскими выборами, назначенными на 9 августа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что задержанные россияне являются сотрудниками ЧОП, были в Белоруссии транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по его словам, не совершали противоправных действий, а Москва не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.