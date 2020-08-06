Часть белорусского общества привыкла голосовать за президента Александра Лукашенко как за определенного гаранта тесных экономических и политических отношений с Россией. А когда он вступил в конфронтацию с РФ, им нет смысла его поддерживать. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: Западу не нужен Лукашенко, ориентированный на Запад, он не сможет сделать Белоруссию русофобской © РИА Новости, Владимир Трефилов

Многие люди, продолжает политолог, хотя и устали от непрерывного президентства Лукашенко и от его странного поведения, были готовы за него голосовать, чтобы сохранить те отношения с Россией, которые обеспечивали достаточно приличный уровень жизни в стране.

А сейчас их усталость от Лукашенко и нелюбовь к нему возросла, и он уже не рассматривается ими как неизбежное приложение к тесным российско-белорусским отношениям, уверен Жарихин.

Поэтому Лукашенко действительно очень серьезно опасается значительно более серьезных и массовых выступлений, чем это было раньше, а когда есть серьезное массовое недовольство, появляются те, кто готов завернуть в свою пользу массовый народный протест, добавил специалист.

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Белорусские власти 29 июля задержали 33 российских граждан, которые якобы являются «боевиками частной военной компании», по подозрению в подготовке терактов и массовых беспорядков в республике в связи с президентскими выборами, назначенными на 9 августа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что задержанные россияне являются сотрудниками ЧОП, были в Белоруссии транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по его словам, не совершали противоправных действий, а Москва не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.