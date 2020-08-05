Взрыв в порту Бейрута, повлекший за собой гибель людей и разрушение инфраструктуры, однозначно приведет к тому, что Ливан утратит на ближайшие годы свой туристический потенциал. Об этом рассказал ориенталист Игорь Димитриев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Димитриев: Взрыв в Ливане настолько страшен, что никто не будет извлекать из него выгоду © Facebook, Игорь Димитриев Хассан Дияб назвал причиной взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли более 70 человек, ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры на протяжении шести лет.

«Надо понимать, что такое Бейрут. Это центр возле порта. Это очень кайфовое место, расслабляющее, напоминающее Италию, Францию или Мальту. С кафешками, с гуляющими людьми, с туристами, вылизанный, аккуратный. Насколько я понимаю, сейчас там чудовищные разрушения везде. Дома, может, и не рухнули, но поверхностные повреждения у них большие, выбитые окна», — констатировал эксперт.

Димитриев отметил, что теоретически такая проблема могла бы быть шансом, чтобы вывести Ливан из затяжного политического и экономического кризиса, но для этого нужно иметь очень гибкую и слаженную элиту, которая сможет мобилизовать общество для решения этих проблем.

Но сам Бейрут и окружающие суннитские и шиитские районы Ливана настолько отличаются друг от друга не только культурно, но и по экономическим показателям, что единство этой очень сомнительно, добавил собеседник издания.

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