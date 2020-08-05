«Дело передано в суд», — цитирует агентство своего собеседника.
По его словам, Федине и Зверобой инкриминируется совершение преступления по ч. 1 ст. 346 (угроза убийством в отношении Президента Украины) и ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) Уголовного кодекса.
Как уточняется, обвинительный акт передан в один из киевских судов.
В октябре 2019 года Зверобой вместе со своей подругой Софией Фединой, депутатом Верховной Рады от «Европейской солидарности» Петра Порошенко, записали видео, в котором обматерили Зеленского за его визит в Золотое Луганской области и его встречу с участниками незаконных добровольческих батальонов.
Они заявили, что Зеленского убьют, если он продолжит свои поездки в Донбасс, в частности, по их словам, его могут взорвать или расстрелять.
Против Зверобой СБУ открыло уголовное дело, однако суд оставил ее на свободе из-за нежелания прокуроров применить к ней какую-либо меру пресечения.