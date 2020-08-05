Государственное бюро расследований передало в суд обвинительный акт в отношении депутата Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Софии Федины и волонтера Елены Самбул (Маруся Зверобой). Они обвиняются в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому, сообщили «Украинские новости» 5 августа со ссылкой на источник в ведомстве

«Дело передано в суд», — цитирует агентство своего собеседника.

По его словам, Федине и Зверобой инкриминируется совершение преступления по ч. 1 ст. 346 (угроза убийством в отношении Президента Украины) и ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) Уголовного кодекса.

За гранью цензуры. Маруся Зверобой снова обозвала Зеленского © Facebook, Олександр Кривохижев | Facebook, Олександр Кривохижев | Перейти в фотобанк

В октябре 2019 года Зверобой вместе со своей подругой Софией Фединой, депутатом Верховной Рады от «Европейской солидарности» Петра Порошенко, записали видео, в котором обматерили Зеленского за его визит в Золотое Луганской области и его встречу с участниками незаконных добровольческих батальонов.

Они заявили, что Зеленского убьют, если он продолжит свои поездки в Донбасс, в частности, по их словам, его могут взорвать или расстрелять.

Против Зверобой СБУ открыло уголовное дело, однако суд оставил ее на свободе из-за нежелания прокуроров применить к ней какую-либо меру пресечения.