«Дело передано в суд», — цитирует агентство своего собеседника.

По его словам, Федине и Зверобой инкриминируется совершение преступления по ч. 1 ст. 346 (угроза убийством в отношении Президента Украины) и ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) Уголовного кодекса.

За гранью цензуры. Маруся Зверобой снова обозвала Зеленского
За гранью цензуры. Маруся Зверобой снова обозвала Зеленского
© Facebook, Олександр Кривохижев | Перейти в фотобанк
Как уточняется, обвинительный акт передан в один из киевских судов.

В октябре 2019 года Зверобой вместе со своей подругой Софией Фединой, депутатом Верховной Рады от «Европейской солидарности» Петра Порошенко, записали видео, в котором обматерили Зеленского за его визит в Золотое Луганской области и его встречу с участниками незаконных добровольческих батальонов.

Они заявили, что Зеленского убьют, если он продолжит свои поездки в Донбасс, в частности, по их словам, его могут взорвать или расстрелять.

Против Зверобой СБУ открыло уголовное дело, однако суд оставил ее на свободе из-за нежелания прокуроров применить к ней какую-либо меру пресечения. 

 