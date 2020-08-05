Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован последствиями трагедии в Бейруте. Об этом вечером вторника, 4 августа, он сообщил в своем Twitter

«Глубоко шокирован новостями о страшных взрывах в Бейруте и большом количестве жертв. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я также искренне желаю скорейшего выздоровления раненым», — написал глава государства.

Глибоко шокований новинами про страшні вибухи в Бейруті та велику кількість жертв. Мої найглибші співчуття рідним і близьким загиблих. Я також щиро бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2020

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Число жертв взрыва в Бейруте может достигать 100 человек © РИА Новости, Михаил Алаеддин | Перейти в фотобанк

По данным властей, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По предварительной версии, причиной взрыва стали ненадлежащие условия хранения 2750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута.