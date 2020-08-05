«Глубоко шокирован новостями о страшных взрывах в Бейруте и большом количестве жертв. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я также искренне желаю скорейшего выздоровления раненым», — написал глава государства.
Глибоко шокований новинами про страшні вибухи в Бейруті та велику кількість жертв. Мої найглибші співчуття рідним і близьким загиблих. Я також щиро бажаю якнайшвидшого одужання пораненим.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2020
Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером вторника. В результате произошедшего погибли 78 человек, около 4 тыс. пострадали.
По данным властей, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По предварительной версии, причиной взрыва стали ненадлежащие условия хранения 2750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута.