«Глубоко шокирован новостями о страшных взрывах в Бейруте и большом количестве жертв. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я также искренне желаю скорейшего выздоровления раненым», — написал глава государства.

Число жертв взрыва в Бейруте может достигать 100 человек
Число жертв взрыва в Бейруте может достигать 100 человек
© РИА Новости, Михаил Алаеддин | Перейти в фотобанк
Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером вторника. В результате произошедшего погибли 78 человек, около 4 тыс. пострадали.

По данным властей, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По предварительной версии, причиной взрыва стали ненадлежащие условия хранения 2750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута.

 