В случае превращения Белоруссии в «Северную Украину» от нарушения интеграционных связей в экономике пострадает не только Минск, но и Москва. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман о заявлениях Лукашенко: Он повторяет ошибки сразу двух президентов Украины © РИА Новости, Александр Натрускин

«Но Белоруссия в любом случае пострадает больше, поскольку всегда из двух частей распадающегося целого больше страдает та часть, что меньше по своим возможностям», — указал Вассерман.

По его мнению, в любом случае руководство Российской Федерации ни в коем образе не заинтересовано в ущемлении интересов хозяйства и народа Белоруссии, поэтому оно не пытается сейчас активно действовать против того же Лукашенко.

Это не целесообразно, а главное — не нужно, поскольку народ Белоруссии сам сможет объяснить Лукашенко, что тот взял неверный курс, добавил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Отношения между Россией и Белоруссией вступили в полосу очередного кризиса после того, как 29 июля белорусские силовики задержали 33 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к полумифической «ЧВК Вагнера».

Россиян подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов. Российская сторона отвергает обвинения в участии своих граждан во внутриполитических процессах в Белоруссии накануне выборов главы государства.

В то же время Украина потребовала от Минска выдать ей часть задержанных россиян, которые принимали участие в донбасском конфликте и которых Киев считает своими гражданами, каковыми они и являлись до принятия российского гражданства.