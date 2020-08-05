Например, пояснил эксперт, это ставит под угрозу работу парочки нефте- и газопроводов, через которые Российская Федерация экспортирует свое сырье в Западную Европу.
«Но Белоруссия в любом случае пострадает больше, поскольку всегда из двух частей распадающегося целого больше страдает та часть, что меньше по своим возможностям», — указал Вассерман.
По его мнению, в любом случае руководство Российской Федерации ни в коем образе не заинтересовано в ущемлении интересов хозяйства и народа Белоруссии, поэтому оно не пытается сейчас активно действовать против того же Лукашенко.
Это не целесообразно, а главное — не нужно, поскольку народ Белоруссии сам сможет объяснить Лукашенко, что тот взял неверный курс, добавил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Отношения между Россией и Белоруссией вступили в полосу очередного кризиса после того, как 29 июля белорусские силовики задержали 33 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к полумифической «ЧВК Вагнера».
Россиян подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов. Российская сторона отвергает обвинения в участии своих граждан во внутриполитических процессах в Белоруссии накануне выборов главы государства.
В то же время Украина потребовала от Минска выдать ей часть задержанных россиян, которые принимали участие в донбасском конфликте и которых Киев считает своими гражданами, каковыми они и являлись до принятия российского гражданства.