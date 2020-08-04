Белорусский лидер Александр Лукашенко выступил с традиционным ежегодным посланием к гражданам и депутатам Нацсобрания. В этом году оно было перенесено, поскольку 9 августа пройдут выборы президента Белоруссии. Публицист, политический аналитик и интеллектуал Анатолий Вассерман прокомментировал выступление Лукашенко и последние события в Белоруссии

Танцы с Западом и возможное повторение Украины. Эксперты о действиях Лукашенко перед выборами © AP, Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo - Анатолий Александрович, во время выступления Лукашенко заявил, что Россия всегда будет ближайшим союзником Белоруссии, «даже несмотря на то, что братские отношения поменяла на партнерские». Как вы можете оценить это заявление?

— Боюсь, что он повторяет ту же ошибку, что до него делали [второй президент Украины Леонид] Кучма и [четвертый президент Украины Виктор] Янукович, которые считали, что их базовый электорат — русское большинство граждан Украины — никуда не денется и при любых обстоятельствах будет за них голосовать. И они пытались завоевать еще и антирусское меньшинство и начинали действовать в его интересах. И это по сути отталкивало от них русское большинство.

Вот сейчас Лукашенко делает то же самое. Он надеется, что за него все равно проголосуют все те, кто голосовал и в прошлые разы, и пытается привлечь новых избирателей. Кроме того, понятно, что он пытается сказать Западу, что он, мол, не такой русский, как они считают, и поэтому они могут ослабить санкции против него.

- А могут?

— Не ослабят. То есть формально что-то покажут, а реально им Белоруссия в качестве экономического конкурента не нужна ни при какой погоде. Так же, как Украина не нужна, и знаменитое соглашение об интеграции с Европейским союзом изначально выстроено так, чтобы резко ухудшить позиции Украины на рынке Европейского союза, что, собственно, и произошло после вступления этого соглашения в силу.

Так что сожалею, но Лукашенко повторяет ошибки сразу двух президентов Украины, вероятно, надеется, что они, мол, примитивные, а он хитрый, он выкрутится, у него получится. Есть такое выражение «бенедиктинская скромность» — это когда считаешь себя умным, а всех остальных дураками. Боюсь, что эта самая бенедиктинская скромность начала проявляться и у него. Жизнь научит.

- А что насчет альтернативных кандидатов: какой результат для них может считаться успешным?

— Для них считаться успешным может любой результат, потому что понятно, что ни один из них не имеет шанса победить, а потому успешным будет считаться тот из них, кто наберет больше голосов, чем другие, сколько бы голосов он при этом ни набрал реально.

Так же, как и на выборах в Московскую городскую думу в прошлом году, довольно заметное число кандидатов так называемой несистемной оппозиции, заранее понимая, что они проиграют своим конкурентам, постарались сделать все, чтобы их не зарегистрировали кандидатами. Они представляли в избирательную комиссию заведомо бракованные документы, некоторые провоцировали массовые уличные беспорядки, чтобы оказаться задержанными.

Минску «Люблин» не нужен. Почему Белоруссия не войдёт в союз лебедя, рака и щуки © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

Тут пока до убийств не доходит, поскольку понятно, что Комитет государственной безопасности Белоруссии наловчился расследовать дела очень быстро, и поэтому те, кто стреляет в спину коллегам, будут выявлены еще до того, как успеют поднять массовую истерику. Но просто задержания тоже на самый худой конец годятся для сценария «священная жертва».

- Корректно ли сравнивать текущие события в Белоруссии с тем, что происходило на предмайданной Украине?

— К сожалению, можно, потому что эти события вполне четко показывают: в высшем руководстве Белоруссии есть люди, готовые играть против интересов республики. Не забывайте, что в Киеве Майдан уже фактически сдувался, когда по приказу тогдашнего главы Администрации президента Украины [Сергея] Левочкина было организовано избиение нескольких десятков разномастных деятелей на площади Независимости в Киеве.

Причем это было именно хорошо организовано, поскольку специально под это дело съехалось на площадь несколько десятков телекорреспондентов с разных украинских и зарубежных каналов. А там уже не первый день никого из корреспондентов не было, то есть ясно, что их созвали специально на это событие. Понятно почему. Бизнес-партнер Левочкина [Дмитрий] Фирташ был заинтересован в некотором ухудшении взаимоотношений Украины с Российской Федерацией. При этом его контракты на поставку газа из Российской Федерации оказывались намного выгоднее, чем при более или менее спокойной обстановке. Это в общем-то все знали.

И раз сейчас появились в Белоруссии люди, готовые действовать против интересов республики, значит, в Белоруссии есть люди, способные соучаствовать в организации майдана.

- Подпадает ли под эту канву и задержание 33 граждан России в Минске 29 июля?

Киев «за» и «против» Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Григорьевич Лукашенко. Вот и пытаются устроить что-нибудь сверхъестественное.

Я не знаю, кто и что ему налил в уши, но я знаю, что народ Белоруссии, где, по данным Gallup за 2008 год, примерно 14 человек из 15 — русские, русские по родному языку, используемому в повседневном общении, поддерживает Лукашенко не за красивые глаза, а потому, что он с самого начала своей политической карьеры взял курс на максимально возможную в данный момент степень интеграции хозяйств Белоруссии и Российской Федерации.

- Как определяется эта степень?

— Дело в том, что сейчас есть чисто технические ограничения на разнообразие хозяйств, которыми можно управлять как единым целым. И при нынешних возможностях такого управления та степень интеграции, что сейчас имеет место между Белоруссией и Российской Федерацией, наиболее возможна.

И Лукашенко поддерживают именно за эту интеграцию, и понятно, что, как только он от этой интеграции отступит, немедленно народ отступится от него. Вот и пытаются те, кто хочет превратить Белоруссию в Северную Украину, то есть максимально противопоставить ее остальной России, спровоцировать конфликт на этом направлении.

И что бы там ни объясняли самому Лукашенко люди из его окружения, ясно, что эти люди по собственной инициативе или по полученной ими дезинформации действуют так, чтобы спровоцировать конфликт между Белоруссией и Российской Федерацией. А этот конфликт, может быть, и не приведет к тому, что Лукашенко не переизберут, ведь остальные кандидаты вообще явным образом выступают против внутрироссийской интеграции, но число голосующих за него, скорее всего, окажется меньшим, чем на предыдущих выборах.

И потом советники будут ему же говорить, что это потому, что народ против взятого им курса, не уточняя, какой курс имеется в виду. То есть это программа с достаточно долгосрочными планами. Англосаксы умеют играть вдолгую, правда, они не умеют оперативно менять свои планы, но тут ясно, что задуманная провокация бьет по интересам народа Белоруссии в целом и Лукашенко в частности.

- Интеграция — это обоюдный процесс. Получается, от этой провокации пострадает еще и Москва?

— Да, Российская Федерация тоже пострадает от любого нарушения интеграции. Например, это ставит под угрозу работу парочки нефте- и газопроводов, через которые Российская Федерация экспортирует свое сырье в Западную Европу. Но Белоруссия в любом случае пострадает больше, поскольку всегда из двух частей распадающегося целого больше страдает та часть, что меньше по своим возможностям.

Алексей Дзермант: Лукашенко дал понять, что российская сторона должна неформально обсудить судьбу задержанных россиян © Facebook, Алексей Дзермант - Насколько эти нефтяные и газовые трубы являются весомым аргументом, чтобы Москва не реагировала слишком жестко на произошедшее?

— Для Российской Федерации дело не в трубах. То есть это, конечно, тоже важно, но гораздо важнее то, что руководство Российской Федерации, насколько я могу судить, вполне отчетливо осознает то, что сказал в свое время сам Александр Григорьевич: белорусы — это те же русские, только со знаком качества. Причем он имел в виду не качество народа, а качество управления тем хозяйством, что работает в Белоруссии.

Поэтому Российская Федерация не собирается действовать против интересов русских хоть в самой Российской Федерации, хоть в Белоруссии. Кстати, должен заметить, что в силу тех технических ограничений, о которых я говорил, систему управления, сформировавшуюся в Белоруссии, невозможно распространить на Российскую Федерацию. Именно поэтому сейчас степень интеграции не доходит до единого государства и полностью единого хозяйства.

Но действительно в Белоруссии эта система хозяйствования во многих отношениях эффективнее, чем в Российской Федерации. Поэтому и поставил Лукашенко своему народу знак качества.

Но в любом случае руководство Российской Федерации ни в коем образе не заинтересовано в ущемлении интересов хозяйства и народа Белоруссии. Поэтому и не пытается сейчас активно действовать против того же Лукашенко. Это не целесообразно, а главное — не нужно. Потому что народ Белоруссии сам сможет объяснить Лукашенко, что тот взял неверный курс.

- Возможно ли, что такая позиция Москвы изменится в ситуации, если Лукашенко выполнит требование Киева передать ему часть задержанных россиян?

— Полагаю, что сам же Лукашенко прекрасно понимает возможные последствия такого уже не просто недружественного, а явно преступного действия, и, соответственно, он на такое не пойдет.

- Преступного? Имеют ли вообще право на существование требования Киева?

— Начиная с 22 февраля 2014 года власть на Украине захватили вполне откровенные террористы, а всему миру давно и хорошо известно, что выполнение любого требования террориста обеспечивает фактически поддержку террора.