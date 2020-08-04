Группа белорусских и российских энтузиастов взялись разработать новый флаг Белоруссии, который якобы больше соответствует духу времени, чем действующая модель. Об этом 4 августа сообщается в публикации Telegram-канала Украина.ру

Белая альтернатива. Малороссия и Новороссия в теории и практике генералов Деникина и Врангеля © russian7.ru | russian7.ru | Перейти в фотобанк

«В итоги у них вышел флаг Новороссии, тоже порожденный народным творчеством в начале боевых событий 2014 года в Донбассе. Цвета, крест, все совпадает. На флаге Новороссии только нет иконы. Он или в лаконичном варианте используется — синий с белой каймой Андреевский крест на красном поле, или в утяжеленном — с молотком, якорем, орлом, казаком и пр… Но общая концепция, согласитесь, налицо», — говорится в сообщении.

Также указывается, что можно заметить еще некоторое сходство с гюйсом (российским носовым флагом корабля), и со звездным стягом американских конфедератов. Это означает, что идея сильная, востребованная, и важно ее правильно применить.