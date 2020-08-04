Предвыборная программа президента Беларуси Александра Лукашенко опубликована во вторник в республиканских газетах, сообщает Sputnik 4 августа

«Благодаря публикации впервые общественность узнала о программе, с которой на свои шестые выборы идет действующий президент Александр Лукашенко. Ранее выборную тематику он поднимал только с точки зрения организации электоральной кампании и каких-то обещаний на случай своей победы не давал», — говорится в публикации.

Киев «за» и «против» Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Глава государства также объявил курс на избавление от энергетической зависимости (сейчас энергоносители в основном закупаются в России — ред.) расширение «географии дружественных стран».

9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.