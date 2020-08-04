«Благодаря публикации впервые общественность узнала о программе, с которой на свои шестые выборы идет действующий президент Александр Лукашенко. Ранее выборную тематику он поднимал только с точки зрения организации электоральной кампании и каких-то обещаний на случай своей победы не давал», — говорится в публикации.
Лукашенко пообещал реформировать экономику без шока и за пять лет поднять зарплаты вдвое. Для этого он намерен привлечь инвесторов, которым обещает поддержку.
Глава государства также объявил курс на избавление от энергетической зависимости (сейчас энергоносители в основном закупаются в России — ред.) расширение «географии дружественных стран».
9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.
Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».
Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».
Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.