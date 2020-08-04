Супруга украинского рэпера Энди Картрайта Марина Кохал, расчленившая тело своего мужа, хотела пойти по пути историка Олега Соколова, утопившего останки своей сожительницы в реке. Об этом рассказала адвокат Кохал Ирина Скурту, передает «МК» в понедельник, 3 августа

Стоит отметить, что в суде Скурту защищает как интересы Кохал, так и Соколова.

По словам адвоката, разница ситуаций заключается в разных мотивах подсудимых. Так, Соколов утопил останки своей сожительницы в реке, чтобы скрыть убийство, а у Кохал, которая, как считает Скурту, не убивала мужа, был «странный мотив»: он был не корыстным и не основывался на ревности.

Защита обвиняемой в убийстве украинского рэпера в Петербурге обжалует решение о ее аресте © пресс-служба НАБУ

«Как она могла вынести из квартиры тело здорового двухметрового мужика? Марина хрупкая, маленькая. Она поняла, что не может к останкам даже прикасаться», — рассказала адвокат.

На вопрос о том, как Кохал удалось расчленить тело мужа, юрист ответила, что женщина руководствовалась своими знаниями швейного дела.

«Одежду проще порвать на куски там, где есть швы. Если бы она все обмозговала заранее, то, наверное, у нее это получилось бы. Но она все сделала за одну ночь, потом ужаснулась своему поступку», — продолжила адвокат.

Ранее правоохранители обнаружили в одной из квартир на Невском проспекте расчлененное тело рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта (Александра Юшко). По словам его супруги, мужчина умер от передоза наркотиками. Женщина приняла решение расчленить его тело, чтобы «не омрачать память» артиста, выдав произошедшее за исчезновение. Женщину задержали, ее обвиняют в убийстве супруга.