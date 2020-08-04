Прикрываться журналистами в спецоперациях, подобных задержанию киевского террориста, очень рискованно ведь это может подвергнуть риску работу других сотрудников СМИ в будущем, считает глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Об этом он написал на своей странице в Facebook в понедельник, 3 июля

«Задание правоохранителей — нейтрализовать опасность, предотвратить теракт… А единственная защита журналистов — это репутация профессии. Репутация безоружного сборщика информации. Но то, что сегодня вместе с съемочными группами двух национальных телеканалов "ЗИК"и "1+1" к "киевскому террористу" привели подставных журналистов из полиции диалога и СБУ — это не спецоперация. А дискредитация журналистской профессии и риск, что при будущих инцидентах злоумышленники могут сознательно целить по работникам СМИ», — написал Томиленко.

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«Хорошо, что злоумышленника, который угрожал взорвать люксовый столичный бизнес-центр, задержан и теракта не случилось. Но фактом является подрыв доверия к журналистам, которые работают на месте горячих событий. И безусловные герои сегодняшнего дня — настоящие журналисты Андрей Лащ и Александр Загородний и их коллеги-операторы Олег Борщевский и Иван Головач. И десятки других настоящих медийщиков, выполнявших свой профессиональный долг, информируя общество о ходе резонансного события в центре Киева», — написал Томиленко.

В понедельник, 3 августа, Сухроб Каримов вошел в помещение АО «Универсал банка» в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве и попросил вызвать полицию, угрожая взорвать бомбу, которая якобы находится у него в рюкзаке. Все сотрудники смогли покинуть здание, в заложниках осталась лишь женщина — руководитель отделения банка. После этого к нему была допущена съемочная группа телеканала Zik, которая вела прямой эфир с террористом, но без звука. В этот момент в помещение проникли сотрудники СБУ, которые обезвредили террориста и задержали его.