«Это, скорее, история, связанная с шантажом, в том числе, и в части экономики. Эскалация давления на Россию, в том числе и за счет угрозы выдачи российских граждан Украине, должна с точки зрения белорусского правительства заставить Россию пойти на уступки. В том числе по газу, нефти, открытости российских рынков для белорусской сельскохозяйственной продукции», — полагает эксперт.
По его мнению, такая непродуманная политика может привести к совершенно противоположному результату, так как «Россия гораздо меньше зависит от Белоруссии, чем Белоруссия от России».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.
Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».
Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».
Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.