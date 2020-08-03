Посол Белоруссии в России Владимир Семашко посетил МИД РФ для беседы с замминистра Андреем Руденко, особое внимание было уделено ситуации с недавним задержанием в республике 33 россиян. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба российского дипведомства

Александр Шпаковский о задержании россиян в Белоруссии: Сейчас главное не обвинять друг друга © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Белоруссии, которая является нашим ближайшим другом и союзником», — отметили дипломаты по итогам встречи.

Подчеркивается, что Москва настаивает на объективном расследовании инцидента и скорейшем освобождении соотечественников.

Отношения между Россией и Белоруссией вступили в полосу очередного кризиса после того, как 29 июля белорусские силовики задержали 33 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к полумифической «ЧВК Вагнера».

Россиян подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов. Российская сторона отвергает обвинения в участии своих граждан во внутриполитических процессах в Белоруссии накануне выборов главы государства.

В то же время Украина потребовала от Минска выдать ей часть задержанных россиян, которые принимали участие в донбасском конфликте и которых Киев считает своими гражданами, каковыми они и являлись до принятия российского гражданства.