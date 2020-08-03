Захватчиком заложницы в Киеве 3 августа оказался гражданин Узбекистана 1988 года рождения. Данную информацию, а также фотографию из захваченного офиса обнародовал на своей странице в Facebook замглавы МВД Украины Антон Геращенко

Киевский террорист требует предоставить ему прямой эфир на ТВ, утверждает журналист © скриншот видео Pavlovsky News

В понедельник, 3 августа, Каримов вошел в помещение АО «Универсал банка» в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве и попросил вызвать полицию, угрожая взорвать бомбу, которая якобы находится у него в рюкзаке. Все сотрудники смогли покинуть здание, в заложниках осталась лишь женщина — руководитель отделения банка. Злоумышленник требует предоставить ему возможность сделать обращение в прямом эфире ТВ.

Ранее Геращенко заявил, что с террористом ведутся переговоры, но не исключен силовой вариант решения.