Если хотя бы один оппозиционных кандидат на президентских выборах в Белоруссии преодолеет планку в 10% голосов, то этот результат будет для них большим успехом. Об этом рассказал главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Лукашенко сохранил свой ядерный электорат - Дзермант © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Дзермант отметил, что сейчас белорусская оппозиция активно создает в интернете картинку о том, что их уже чуть ли не большинство.

Но даже если посмотреть на взвешенную оценку численности тех людей, которые приходят на митинги, то это 1-2-3% от жителей городов, в которых они эти митинги проводят, пояснил политолог. Поэтому вряд ли их реальная поддержка будет сильно сравнима с тем, что получит президент Лукашенко, заключил собеседник издания.

9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.