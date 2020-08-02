«Я думаю, что если хотя бы один из них преодолеет планку в 10%, это будет считаться для них успехом. Я сомневаюсь, что сейчас они могут рассчитывать на что-то большее», — сказал эксперт.
Дзермант отметил, что сейчас белорусская оппозиция активно создает в интернете картинку о том, что их уже чуть ли не большинство.
Но даже если посмотреть на взвешенную оценку численности тех людей, которые приходят на митинги, то это 1-2-3% от жителей городов, в которых они эти митинги проводят, пояснил политолог. Поэтому вряд ли их реальная поддержка будет сильно сравнима с тем, что получит президент Лукашенко, заключил собеседник издания.
9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.
Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».
Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.