По мнению эксперта, у украинской стороны сразу же была установка найти кого-то кто бы мог соответствовать президентскому статусу.
«На содержательную сторону переговорного процесса это никак не отразится. А растиражированные СМИ заявления Кравчука о поиске компромисса — то это просто риторика и декларация. Он такой человек, который сначала бросает слова, а потом перекручивает на нужный ему лад», — отметил Рудяков.
Поэтому, по его словам, никакой компромисс Кравчук искать не будет, а будет только «пыль в глаза пускать» и «ждать у моря погоды», когда договариваться начнут уже серьезно.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.