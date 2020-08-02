Леонид Кравчук,назначенный главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, из тех людей, кто сначала бросает слова, а затем перекручивает на нужный ему лад, считает директор аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Павел Рудяков: КГБ Белоруссии стало действовать так же, как и СБУ © РИА Новости, Нина Зотина

«На содержательную сторону переговорного процесса это никак не отразится. А растиражированные СМИ заявления Кравчука о поиске компромисса — то это просто риторика и декларация. Он такой человек, который сначала бросает слова, а потом перекручивает на нужный ему лад», — отметил Рудяков.

Поэтому, по его словам, никакой компромисс Кравчук искать не будет, а будет только «пыль в глаза пускать» и «ждать у моря погоды», когда договариваться начнут уже серьезно.

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