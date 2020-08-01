Бэкки Хэмон в феврале 2008 года получила российское гражданство и в составе сборной России по баскетболу выиграла бронзовую медаль Олимпиады 2008 года и стала серебряным призером чемпионата Европы 2009 года.
Несмотря на то, что Попович и Хэмон не преклонили колено, на них были надеты футболки с надпись «Жизни черных важны» (Black Lives Matter). Свой поступок главный тренер «Сан Антонио», объяснил тем, что каждый принимает свое решение, и каждый может выражать свое мнение, как он хочет.
Чемпионат НБА, прерванный карантином из-за пандемии коронавируса, возобновился 30 июля. Все матчи проходят в Орландо. Перед началом игры спортсмены встают на колено, в знак солидарности с борьбой с расизмом.
Однако не все из них следуют этой традиции. В пятницу, 31 июля, темнокожий игрок «Орландо Мэджик» Джонатан Айзек первым из баскетболистов не встал на колено во время гимна своей страны.