Перед матчем Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) США с «Сакраменто Кингз» тренер «Сан Антонио Сперс» Грегг Попович и его ассистент Бэкки Хэмон не стали преклонять колено в знак солидарности с борьбой против расизма. Об этом 1 августа со ссылкой на агентство Reuter сообщает РИА Новости

Бэкки Хэмон в феврале 2008 года получила российское гражданство и в составе сборной России по баскетболу выиграла бронзовую медаль Олимпиады 2008 года и стала серебряным призером чемпионата Европы 2009 года.

Несмотря на то, что Попович и Хэмон не преклонили колено, на них были надеты футболки с надпись «Жизни черных важны» (Black Lives Matter). Свой поступок главный тренер «Сан Антонио», объяснил тем, что каждый принимает свое решение, и каждый может выражать свое мнение, как он хочет.

Протесты в США — это майдан или нечто иное? © РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк

Однако не все из них следуют этой традиции. В пятницу, 31 июля, темнокожий игрок «Орландо Мэджик» Джонатан Айзек первым из баскетболистов не встал на колено во время гимна своей страны.