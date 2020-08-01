Однако, продолжил эксперт, эти прогнозы не оправдались, и после возрождения России как одного из ключевых геостратегических игроков НАТО снова не имеет смысла.
Основная задача НАТО, по его мнению, в реальности сводится не к коллективной обороне, которая не имеет смысла с учетом новейших стратегических систем РФ, а просто к тому, чтобы получать финансирование.
«Ни о каком оборонном альянсе по поводу России речь не идет. И по поводу Китая речь не идет. Потому что не дай бог им столкнуться с Россией и Китаем. Две ядерные державы, у каждой из которых, конечно, свой потенциал, но я бы никому не рекомендовал его пробовать на прочность», — считает Сатановский.
Говоря о выводе американских войск из Германии, политолог указал, что даже если бы они оказались в Прибалтике и Польше, это не изменило бы ситуацию для западного военного альянса в отношении потенциальных противников.